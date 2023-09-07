Путин поручил скорректировать стратегии цифровой трансформации для внедрения ИИ

Кабмину и госкомпаниям нужно сделать корректировку до 25 декабря, говорится в поручении президента

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии госкорпораций и госкомпаний обеспечить корректировку стратегий цифровой трансформации в целях ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта в их деятельность. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с кабмином.

"Правительству РФ: <...> при участии государственных корпораций и организаций с государственным участием обеспечить корректировку их стратегий цифровой трансформации в целях ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность таких корпораций и организаций", - говорится в перечне.

Отмечается, что сделать корректировку необходимо до 25 декабря 2023 года.

Также, согласно опубликованным данным, президент поручил кабмину ускорить установление требований об обязательном использовании хозяйствующими субъектами современных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, при предоставлении им субсидий из федерального бюджета в срок до 15 октября 2023 года.