"Россети" обеспечат электроснабжение более 53 тыс. избирательных комиссий и участков

К возможным аварийно-восстановительным работам подготовили около 10 тыс. бригад

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 32,6 тыс. избирательных комиссий и участков во время проведения Единого дня голосования будут запитаны напрямую от объектов группы "Россети", еще около 20,8 тыс. - через присоединенные территориальные сетевые организации. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Штаб по обеспечению надежной работы сетевого комплекса во время подготовки и проведения Единого дня голосования провел заместитель генерального директора - главный инженер группы "Россети" Евгений Ляпунов. В этом году в большинстве регионов состоятся трехдневные выборы - с 8 по 10 сентября, а в пяти субъектах РФ голосование продлится от одного до двух дней.

В период деятельности избирательных комиссий введен режим "технологической тишины": не будут проводиться плановые работы и переключения, схемы сетей приведены к нормальным. Усилен контроль за функционированием энергообъектов, проведены внеплановые осмотры ЛЭП, проверки противопожарного состояния помещений и складов, отмечается в сообщении.

Во всех сетевых компаниях группы "Россети" организовано круглосуточное дежурство сотрудников и руководителей, в том числе на уровне головной организации холдинга. К возможным аварийно-восстановительным работам готовы около 10 тыс. бригад - это почти 48,6 тыс. человек и свыше 23,5 тыс. единиц спецтехники. При необходимости для электроснабжения потребителей может быть использовано 6,8 тыс. резервных источников питания, в сумме - 586 МВт, подчеркивают "Россети".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.