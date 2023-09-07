Во Владивостоке проведут ярмарку брендов

Мероприятие состоится 8-10 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ярмарка брендов и креативных индустрий пройдет с 8 по 10 сентября во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

"Ярмарка брендов и креативных индустрий пройдет 8-10 сентября на набережной Спортивной гавани у кинотеатра "Океан". Организаторы ярмарки - правительство Приморского края при поддержке Агентства стратегических инициатив", - говорится в сообщении. Кроме того, в эти же даты запланирован международный фестиваль молодежи "Рус свет".

На ярмарке представят продукцию креативной отрасли Дальнего Востока, а также финалистов конкурса лучших отечественных брендов, организованного в 2023 году в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Участие в ярмарке примут рестораторы и гастроэнтузиасты, ювелиры, представители медиа, галерей и музеев, уличные и видеохудожники. Кроме того, для участников-производителей пройдут экспертные туры по направлениям "гастро", "арт" и "мода" с рекомендациями от успешных представителей крупного бизнеса.

Президент России Владимир Путин по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России" дал поручение о проведении в регионах ярмарок продукции креативных индустрий губернаторам и главам субъектов совместно с Агентством стратегических инициатив.