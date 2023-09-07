АФК "Система" станет основным инвестором при создании в Мордовии особой экономической зоны

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что документы уже подготовлены и направлены в Минэкономразвития

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют создать первую в республике особую экономическую зону (ОЭЗ) на территории самого крупного светотехнического предприятия в СССР - завода "Светотехника". Основным инвестором станет АФК "Система", рассказал глава Мордовии Артем Здунов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Создаем особую экономическую зону. Она будет первая в республике. Мы начали готовить территорию, территория самого крупного светотехнического предприятия в Советском Союзе - завод "Светотехника", еще в лихие 90-е годы была заложена, перезаложена и перепродана. Мы навели порядок с землей, и поэтому сейчас с АФК "Система" - это будет наш основной инвестор - создаем особую экономическую зону", - рассказал Здунов.

Он отметил, что документы уже подготовлены и направлены в Минэкономразвития.

"Я думаю, это существенно обновит и промышленный потенциал. Тем более такие темы, как радиоэлектроника, вплоть до радионавигационного оборудования, радиолокации - все будет производиться", - сказал Здунов.

Как ранее сообщалось на сайте правительства Мордовии, создание в республике ОЭЗ - это один из основных пунктов утвержденной правительством РФ программы социально-экономического развития республики на 2022-2026 годы.