Рассмотрение иска о взыскании с Мельниченко акций "Сибэко" перенесли на 14 сентября

По данным РБК, структуры бизнесмена купили компанию в 2018 году у предприятий бизнесмена Михаила Абызова, а Генпрокуратура считает сделку коррупционной

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Красноярска продлил подготовку к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры о взыскании акций компании "Сибэко" с бизнесмена Андрея Мельниченко. Следующее заседание назначено на 14 сентября, сообщила судья Анна Куликова.

"Суд на месте определил: продлить подготовку по делу ввиду неявки представителя АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания". Следующее предварительное заседание назначить на 14 сентября", - сообщила судья. По ее словам, сторона ответчика настаивает на участии данного представителя в заседании.

Акции "Сибэко" принадлежат компании "Кузбассэнерго", входящей в состав Сибирской генерирующей компании (СГК), являющейся активом владельца Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрея Мельниченко. В структуру "Сибэко" входят пять ТЭЦ в Новосибирской области.

"Как социально ответственная компания, СГК всегда работает в рамках российского законодательства. В третьем по величине городе России Новосибирске и Новосибирской области компания реализует масштабную программу обновления теплосетевой инфраструктуры и модернизации генерирующих мощностей, выполняя все взятые на себя обязательства", - прокомментировали ТАСС ситуацию в пресс-службе СГК.

Ранее сообщалось, что иск Генеральной прокуратуры был подан 17 августа. По данным РБК, структуры Мельниченко купили "Сибэко" в 2018 году у предприятий бизнесмена Михаила Абызова, а Генпрокуратура считает сделку коррупционной.

Истцом заявлен заместитель генерального прокурора, ответчиками - Мельниченко, а также Хакасская сервисно-ремонтная компания и "Кузбассэнерго". В качестве третьего лица привлечено дочернее предприятие СУЭК - "Сибирская энергетическая компания".