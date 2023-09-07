Британские потребители подали иск против Google на $8,7 млрд

Представитель Google сообщил, что компания "будет решительно выступать против иска", назвав его "спекулятивным и авантюрным"

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Британские потребители подали в суд иск против компании Google на сумму $8,7 млрд из-за доминирования на рынке интернет-рекламы. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

В документе, поданном в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции, компанию обвиняются в нарушении закона о конкуренции при помощи преимуществ на рынке поисковых систем, что оборачивается повышением цен для рекламодателей. Более высокие сборы в конечном счете перекладываются на потребителей в виде повышения стоимости услуг и товаров.

"Доминирование Google в поисковых системах фактически привело к повышению цен для потребителей, - приводит издание слова представителя потребителей Никки Стопфорд. - Несмотря на решения на самом высоком уровне в Европе и жалобы в США, Google продолжает манипулировать поисковым рынком, чтобы взимать с рекламодателей больше денег". "Это явное нарушение закона о конкуренции, за что расплачиваются потребители", - подчеркнула она. Цель иска - "привлечь компанию к ответственности за неоднократные нарушения закона и вернуть потребителям деньги", уточнила Стопфорд.

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании ранее выражало обеспокоенность по поводу доминирования Google в рекламном пространстве мобильного поиска и продолжает расследование, касающееся возможных антиконкурентных действий компании в этой области. По данным управления, Google по умолчанию установлен в качестве поисковой системы на 94% мобильных устройств в стране.

Представитель Google заявил, что компания "будет решительно выступать против иска", назвав его "спекулятивным и авантюрным". Потребители используют Google, потому что это удобно, добавил он.