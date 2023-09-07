Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95, летний дизель, авиакеросин и мазут обновили рекорды

В частности, цена бензина Аи-92 выросла до 66,22 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95", летнего дизельного топлива, топочного мазута и топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) в европейской части России по итогам торгов в четверг обновила исторические максимумы. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 1,14%, до 66,22 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,5%, до 76,876 тыс. рублей за тонну, что является новыми рекордными значениями. Дизельное топливо также побило ценовой рекорд - его стоимость выросла на 0,83%, до 69,122 тыс. рублей за тонну.

Авиакеросин подорожал на 2,83%, до 71,119 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд сентября 2022 года (70,558 тыс. рублей за тонну). Стоимость топочного мазута увеличилась на 2,02%, до 35,935 тыс. рублей за тонну, достигнув нового исторического максимума. Предыдущий ценовой рекорд по этому виду топлива был достигнут в августе 2023 года (35,453 тыс. рублей за тонну).

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 9,8%, до 30,304 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 8,92%, до 25,757 тыс. рублей за тонну.