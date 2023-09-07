Руспродсоюз назвал достаточными способы оповещения потребителей о составе продуктов

Газета "Известия" ранее сообщала, что правительство прорабатывает вопрос о появлении в России маркировки продуктов в соответствии с рекомендациями ВОЗ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Имеющихся норм законодательства в России достаточно для оповещения потребителей о пользе или вреде того или иного продукта: на этикетке уже предусмотрено размещение полной информации о составе продукта и его пищевой ценности. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на протокол по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере написала, что правительство прорабатывает вопрос о появлении в России маркировки продуктов в соответствии с рекомендациями ВОЗ. На лицевой стороне упаковки предлагается вводить особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в продукте превышает установленную законодательством норму.

"Нормами российского законодательства уже предусмотрено размещение на этикетке полной информации о составе продукта, его пищевой ценности, рекомендациях и ограничениях по его применению. На наш взгляд, этого достаточно, чтобы потребитель мог принять решение о пользе/ вреде того или иного продукта. На данном этапе мы считаем инициативу недостаточно проработанной", - заявил Леонов.

По его словам, рынку не понятна методика определения "вредности или полезности" того или иного продукта. "Даже диетологи часто ввязываются в дискуссию по вредности и полезности одного и того же продукта или ингредиента", - отметил Леонов.

Кроме того, объемы потребления того или иного продукта для каждого человека индивидуальны и зависят от состояния здоровья, возраста и от многих других факторов, добавил он.