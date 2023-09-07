Еще 12 регионов получили специальные казначейские кредиты на ремонт котельных

В частности, Архангельской области будет выделено 2 млрд рублей, Кировской области - 773 млн рублей, Еврейской автономной области - 1,25 млрд рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Заявки 12 регионов на получение специальных казначейских кредитов в размере 8 млрд рублей одобрены правкомиссией по региональному развитию. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

С начала года специальные казначейские кредиты были одобрены четырем новым регионам на модернизацию ЖКХ, 73 регионам - на обновление автобусных парков, 11 регионам Дальнего Востока - на реализацию мастер-планов городов и еще 32 субъектам - на реализацию 61 инфраструктурного проекта. Также между 18 регионами распределено 50 млрд рублей на обновление автобусных парков. В общей сложности в 2023 году будет распределено 190 млрд рублей.

"Продолжаем работу с регионами по специальным казначейским кредитам, которые являются продолжением программы ИБК (инфраструктурных бюджетных кредитов - прим. ТАСС). Одобрили заявки на модернизацию котельных. 12 регионов смогут реализовать 35 мероприятий. Это строительство современных котельных, а также перевод действующих с угля и мазута на биотопливо", - написал он.

Хуснуллин отметил, что эти мероприятия позволят повысить качество и надежность коммунальных услуг для жителей, а также уменьшить выбросы вредных веществ в воздух.

Так, Архангельской области будет выделено 2 млрд рублей, Кировской области - 773 млн рублей, Еврейской автономной области - 1,25 млрд рублей, Республике Коми - 1,8 млрд рублей, Хабаровскому краю - 465 млн рублей.

Механизм казначейских кредитов запущен в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Оператором программы выступает Фонд развития территорий.