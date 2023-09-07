Многие бренды не хотят размещать рекламу в соцсети X даже после нововведений компании

По словам Илона Маска, выручка компании от рекламы упала на 60%

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Многие бренды не хотят размещать рекламу в соцсети X (ранее Twitter), даже несмотря на новую политику компании по регулированию контента. Об этом сообщил агентству Reuters бывший глава отдела безопасности бренда и качества приложений соцсети Эй Джей Браун.

По его словам, "было сложно донести до людей мысль", что новая политика платформы больше не приведет к "удалению всего, что ее нарушает". Как отмечает агентство, в апреле соцсеть объявила о новой стратегии, в соответствии с которой посты, нарушающие правила платформы, будут визуально скрыты, но не будут удаляться, как это происходило ранее. Однако такой шаг не помог привлечь рекламодателей, уточняет агентство. По словам владельца соцсети Илона Маска, выручка компании от рекламы упала на 60%.

По данным Reuters, Маск до ее приобретения критиковал платформу за ограничение свободы слова путем удаления определенного контента. После приобретения соцсети предпринимателем многие компании сократили расходы на рекламу своих брендов в X из-за опасения, что их посты окажутся на ленте рядом с вредоносным контентом.

В июле агентство сообщило, что многие рекламодатели уже приостановили работу с соцсетью после решения Маска временно ограничить число твитов, которые пользователь может прочитать за день. Тогда верифицированные учетные записи были ограничены чтением 10 тыс. сообщений в день, не прошедшие проверку - 1 тыс., новые непроверенные учетные записи - 500. Как заявил предприниматель, такие ограничения были введены из-за "крайне высокого уровня сбора данных и манипулирования системой".

7 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил членов руководства, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. В июне Эй Джей Браун объявил, что также покидает свой пост. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.