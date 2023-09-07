В Мордовии создадут второй региональный центр по интеллектуальной собственности

Кроме того, идет работа по регистрации региональных брендов

ТАСС, 7 сентября. Власти Мордовии планируют создать второй региональный центр по интеллектуальной собственности, который займется экспертизой заявок на товарные знаки, рассказал глава Мордовии Артем Здунов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Создаем второй региональный центр по интеллектуальной собственности. Валентина Ивановна Матвиенко (спикер Совета Федерации - прим. ТАСС) курирует этот вопрос. Будем заниматься профессиональной экспертизой заявок на товарные знаки", - сообщил Здунов.

Он отметил, что в Мордовии растет число патентов. "За последний год мы существенно увеличили количество патентов, больше чем наполовину. У нас исключительные права на индивидуальную собственность, в шесть раз мы увеличили [количество] тех, кто ими пользуется, а это тоже деньги предприятий, их ставят на балансовый учет", - рассказал Здунов.

По данным правительства Мордовии, в настоящее время в республике сформирована сеть Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). В прошлом году открыто четыре ЦПТИ на базе школ республики, детей начали обучать основам интеллектуальной собственности и навыкам работы с патентной информацией. На базе Мордовского государственного университета создан специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности в Приволжском федеральном округе, который уже имеет успешную практику обучения студентов, разработана специализированная образовательная программа для экспортеров.

Кроме того, идет работа по регистрации региональных брендов. В 2022 году в республике зарегистрированы такие бренды, как "Темниковъ" и географическое указание "Мордовский мореный дуб". На очереди - регистрация географического указания "Мордовский сидр". Также планируется подготовить и направить на регистрацию такие бренды, как "Мордовский бекон", "Атяшевская колбаса", "Мордовские узоры".

Для стимулирования коммерциализации интеллектуальной собственности в Мордовии принят закон "О снижении ставок по налогу на прибыль организаций", который установил нулевую ставку по налогу в отношении доходов от деятельности по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности.