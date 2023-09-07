Молдавия намерена зимой продать газ, закачанный в хранилища Румынии и Украины

В них находится 400 млн куб. м топлива, приобретенного на европейском рынке, отметил глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов

КИШИНЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Минэнерго Молдавии допускает, что газ, который накоплен госкомпанией "Энергоком" в хранилищах Украины и Румынии, в ходе отопительного периода будет выгодно продан. Как отметил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, в этих хранилищах находится 400 млн куб. м топлива, приобретенного на европейском рынке.

"Мы уверены, что хранение газа на Украине по тем ценам, которые существуют там сейчас, позволит нам сэкономить, учитывая цены, которые мы ожидаем зимой. Теперь мы видим экономическую возможность. Я не исключаю, что если мы заготовим большие объемы газа, а зимой цены будут хорошие, то часть объемов "Энергоком" мы продадим на международном рынке", - сказал он в эфире телеканала "Журнал ТВ". По его словам, чтобы пережить зиму, республике необходимо приобрести около 850 млн куб. м газа. "Проще закупить этот газ сейчас и использовать его зимой, чем приобретать в холодный период года по завышенным ценам", - пояснил он.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые уже спровоцировали акции протеста в стране. Кроме того, с октября прошлого года "Газпром" на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако власти Молдавии возложили ответственность за кризис на российский газовый холдинг.