Правительство утвердило госпрограмму энергосбережения и повышения энергоэффективности

Как пояснил премьер Михаил Мишустин, главная задача программы - поэтапное, более чем на треть, сокращение использования в России энергоресурсов на единицу продукции

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство России разработало и утвердило комплексную госпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Президент подчеркивал необходимость добиться амбициозных целей по снижению энергоемкости ВВП. А значит, и негативного воздействия на окружающую среду. По его поручению разработана и утверждена комплексная государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", - сказал председатель правительства.

Как пояснил Мишустин, главная задача программы - поэтапное, более чем на треть, сокращение использования в России энергоресурсов на единицу продукции. Мероприятия направлены прежде всего на максимально возможное устранение потерь и увеличение полезного отпуска тепла и электричества при их производстве, передаче и потреблении во всех отраслях.

"Это позволит расширить потенциал дальнейшего экономического роста и ограничить влияние стоимости топлива на цены, то есть при тех же затратах делать больше товаров и услуг, одновременно уменьшив вредные выбросы и тем самым улучшая качество жизни людей", - подытожил премьер.