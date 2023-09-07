Эксперты: ревизия налогового вычета поможет выявить зарабатывающих на жилье инвесторов

По мнению аналитика Народного фронта Павла Склянчука, эта мера при покупке жилья также позволит перейти к адресным субсидиям с учетом нуждаемости граждан

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ревизия налогового вычета при покупке жилья в РФ позволит перейти к адресным субсидиям с учетом нуждаемости граждан и поможет выявить зарабатывающих на жилье инвесторов. Такое мнение ТАСС высказал аналитик Народного фронта Павел Склянчук.

Минстрой утвердил методику оценки эффективности налоговых вычетов на покупку жилья. Среди критериев - соответствие расходов целям госпрограмм и востребованность льготы гражданами. Планируется сделать вывод, нужна ли в дальнейшем льгота, или адресные субсидии более эффективны.

"Ревизия налогового вычета при покупке жилья нужна для составления портрета тех граждан, кто ей пользуется. Если выяснится, что налоговым вычетом преимущественно пользуются те, кто профессионально занимается куплей-продажей квартир или использует покупку жилья в качестве инвестиционного вложения, а не для улучшения жилищных условий, то целесообразнее будет перераспределить резервируемые на вычеты средства в пользу субсидий отдельным категориям граждан", - сказал Склянчук. По его словам, это могут быть врачи, учителя, многодетные семьи или жители малых городов.

В целом инвесторы составляют не более 10% от общего числа покупателей жилья в РФ, рассказали ТАСС опрошенные эксперты. "Налоговый вычет положен всем россиянам, платящим НДФЛ. Соответственно, на него может рассчитывать и большинство инвесторов. Для них это сравнительно небольшое подспорье. Однако в основе финансовой стабильности лежит максимально рациональное распоряжение материальными ресурсами, поэтому инвесторы, как правило, не упускают эту возможность", - пояснил ТАСС коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

По мнению Склянчука, в условиях дефицита бюджета необходимо переходить к адресным субсидиям с учетом нуждаемости граждан. "Однако говорить об отмене или урезании налогового вычета при покупке жилья преждевременно, может выясниться, что это популярная мера для семей с детьми, поэтому она будет сохранена", - добавил собеседник агентства.

О налоговом вычете

Согласно закону, покупатель жилья может вернуть в качестве налогового вычета до 260 тыс. рублей или до 390 тыс. рублей при ипотечном кредите.

Более 50% покупателей жилья знают о налоговом вычете, рассказал ТАСС управляющий директор риелторской компании "Метриум" Руслан Сырцов. По его словам, из них более 80% планируют воспользоваться налоговым вычетом.

"Прежде всего вычет позволяет заметно снизить кредитную нагрузку на ипотечных покупателей жилья, так как часто они используют возврат своих налогов для досрочного погашения части займа. С учетом роста ипотечных ставок вычет станет еще более актуальным. Причем он работает для всех покупателей - и на первичном, и на вторичном рынке, и с учетом роста ипотечных ставок на "вторичке" остается одним из немногих инструментов стимулирования спроса", - сказал собеседник агентства.