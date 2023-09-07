"Селфи мобайл" получил на 15 лет лицензию для внедрения 5G

Мобильный оператор ранее работал в Грузии под брендом "Билайн"

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Национальная комиссия коммуникаций Грузии передала мобильному оператору "Селфи мобайл", который ранее в республике работал под брендом "Билайн", лицензию сроком на 15 лет для внедрения в стране интернета стандарта 5G. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"По решению комиссии коммуникаций, "Селфи мобайлу" передана лицензия сроком на 15 лет для использования частотных ресурсов, необходимых для внедрения интернета 5G", - говорится в сообщении.

В частности, "Селфи мобайл" в ходе ранее объявленного аукциона стал обладателем частот с диапазоном 700 МГц, 3,4 тыс. - 3,6 тыс. МГц, 2,6 тыс. МГц и 1,8 тыс. МГц. Общая стоимость лотов составила около 4,5 млн лари (более $1,7 млн). Мобильный оператор уже внес в бюджет страны 30% указанной суммы, добавили в комиссии по коммуникациям.

Оператор мобильной связи "Билайн", работавший в Грузии с 2007 года, в апреле текущего года получил название "Селфи мобайл". В 2022 году компанию, которая принадлежала Михаилу Фридману, полностью выкупил грузинский бизнесмен Хвича Макацария.

5G - новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Рекордная скорость передачи данных в тестовых зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении Ultra HD.