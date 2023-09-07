Мозамбик обсуждает с Германией, Британией и ОАЭ план развития в стране зеленой энергетики

По информации Bloomberg, переговоры ведутся также с Бельгией, а центральным элементом сделки является контракт на строительство ГЭС стоимостью $4,5 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Мозамбика намерены представить инвестиционный план развития зеленой энергетики в стране, переговоры о финансировании ведутся с ФРГ, Великобританией, Бельгией и ОАЭ. Об этом сообщила представитель министерства энергетики страны Марселина Матавея.

"Стратегия энергетического перехода будет охватывать транспорт, промышленность, а также электрификацию сельских районов страны", - заявила она в интервью агентству Bloomberg на полях Африканского климатического саммита в столице Кении Найроби.

Как отмечает издание, переговоры о финансировании проекта ведутся с Бельгией, Германией, Великобританией и ОАЭ, а центральным элементом сделки является контракт на строительство ГЭС стоимостью $4,5 млрд. Мозамбик рассчитывает объявить о деталях проекта в ходе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет в конце ноября в Дубае.

По данным агентства, Мозамбик в результате осуществления сделки рассчитывает не только удовлетворить собственные потребности в электроэнергии для переработки минералов - графита и лития, но и перераспределять энергию в соседние Зимбабве, ЮАР, Замбию, Малави и Танзанию.

В рамках плана развития зеленой энергетики Мозамбик намерен построить плотину Мфанда Нкува мощностью 1,5 тыс. МВт на реке Замбези. Ранее правительство страны основало консорциум из французских компаний TotalEnergies SE, Electricite de France SA и японской Sumitomo Corp. для помощи в строительстве плотины. В настоящее время Мозамбик получает большую часть электроэнергии от плотины Кахора-Басса. Также в стране используют природный газ и уголь для генерации электричества.

Саммит по климату впервые прошел в Африке. Его главная тема заявлена как "Стимулирование зеленого роста и решений по климатическому финансированию для Африки и всего мира". Во встрече приняли участие 17 глав государств и правительств Африки, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ученые, крупные инвесторы, специалисты в области новейших технологий. Встреча состоялась под эгидой Кении и Африканского союза.