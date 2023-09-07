Модернизация астраханских верфей позволит нарастить выпуск продукции в два раза

Гендиректор Южного центра судостроения и судоремонта Анатолий Мишанов также отметил, что помимо модернизации оборудования и обновления производственных помещений, большое внимание также будет уделено капитальному ремонту всего кранового хозяйства

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Модернизация оборудования, обновление производственных помещений, ремонт кранового хозяйства на астраханских судостроительных площадках, входящих в Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС), позволят нарастить объемы выпуска продукции до 2027 года в два раза. Об этом сообщил на брифинге для журналистов гендиректор ЮЦСС (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Анатолий Мишанов.

"Программа модернизации каждый год обновляется соответственно загрузке. Пока программа разработана и согласована с ОСК до 2027 года с конкретными объектами и конкретным оборудованием. Если сейчас мы выпускаем 18 тыс. тонн продукции в год, то после первой части модернизации мы должны в год выпускать не менее 24 тыс. тонн, а в итоге должны довести выпуск продукции после проведенной модернизации к 2027 году до 40 тыс. тонн", - сказал Мишанов, уточнив, что модернизация мощностей коснется всех производственных площадок ЮЦСС.

По словам Мишанова, помимо модернизации оборудования и обновления производственных помещений, большое внимание также будет уделено капитальному ремонту всего кранового хозяйства. "Это больше 50 кранов - все они имеют солидный возраст", - пояснил он.

Ранее со ссылкой на руководство ОСК сообщалось, что астраханские верфи, входящие в ОСК, благодаря целому ряду контрактов до 2027 года будут полностью обеспечены заказами по строительству специальной судовой техники, сумма инвестиций составит порядка 60 млрд рублей.

ЮЦСС - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия Юга России. В Астраханской области представлены три площадки ЮЦСС - судостроительный завод "Лотос" и две производственные площадки - "Красные Баррикады" и "Астраханское судостроительное производственное объединение". Предприятия выпускают широкую линейку судов различного назначения под ключ.