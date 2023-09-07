Air France продлила до 17 сентября отмену рейсов в Мали и Буркина-Фасо

При этом авиакомпания отменила полеты в Нигер на неопределенный срок

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить до 17 сентября отмену пассажирских рейсов в Мали и Буркина-Фасо.

"После государственного переворота в Нигере и в связи с геополитической ситуацией в регионе Сахеля Air France вынуждена скорректировать расписание полетов в и из Ниамея (Нигер), Бамако (Мали) и Уагадугу (Буркина-Фасо). Приостановка полетов в и из Бамако продлена до 17 сентября включительно, как и приостановка рейсов в и из Уагадугу", - приводит Agence France-Presse слова представителя авиакомпании. При этом полеты в Нигер, где в июле произошел государственный переворот, отменены на неопределенный срок, "до нового распоряжения", отмечается в тексте.

Это уже третье за месяц решение о продлении запрета на полеты по этим направлениям. До приостановки полетов авиакомпания совершала в неделю семь рейсов в Бамако, пять - в Уагадугу, четыре - в Ниамей. Власти Мали, поддерживающие мятежников в Нигере, ответили на этот шаг отзывом разрешения на полеты Air France между Парижем и Бамако, сославшись на "явное нарушение условий" соглашения с авиакомпанией.