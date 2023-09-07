7 сентября, 12:55
Попытка госпереворота в Нигере

Air France продлила до 17 сентября отмену рейсов в Мали и Буркина-Фасо

При этом авиакомпания отменила полеты в Нигер на неопределенный срок

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить до 17 сентября отмену пассажирских рейсов в Мали и Буркина-Фасо.

Читайте также
Мнение
Война или санкции: что сулит политика ЭКОВАС в отношении Нигера

"После государственного переворота в Нигере и в связи с геополитической ситуацией в регионе Сахеля Air France вынуждена скорректировать расписание полетов в и из Ниамея (Нигер), Бамако (Мали) и Уагадугу (Буркина-Фасо). Приостановка полетов в и из Бамако продлена до 17 сентября включительно, как и приостановка рейсов в и из Уагадугу", - приводит Agence France-Presse слова представителя авиакомпании. При этом полеты в Нигер, где в июле произошел государственный переворот, отменены на неопределенный срок, "до нового распоряжения", отмечается в тексте.

Это уже третье за месяц решение о продлении запрета на полеты по этим направлениям. До приостановки полетов авиакомпания совершала в неделю семь рейсов в Бамако, пять - в Уагадугу, четыре - в Ниамей. Власти Мали, поддерживающие мятежников в Нигере, ответили на этот шаг отзывом разрешения на полеты Air France между Парижем и Бамако, сославшись на "явное нарушение условий" соглашения с авиакомпанией. 

Теги:
Буркина-ФасоМалиНигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация