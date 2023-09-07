Мордовия в четыре раза нарастила поставки в госкорпорации

Глаава республики Артем Здунов отметил, что в регионе стоит задача наращивания экономического потенциала и промышленности

ТАСС, 7 сентября. Предприятия Мордовии в четыре раза нарастили поставки в госкорпорации. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Самое главное - сейчас обратили внимание на промышленность, на рост промышленного потенциала. Я сам лично выезжаю на предприятия, смотрю, особенно те, которые сейчас производят для оборонно-промышленного комплекса, производственные программы вместе готовим. У нас за этот период в четыре раза увеличились поставки в госкорпорации, гособоронзаказ значительно вырос, загрузка тех, кто работает по тематике, в том числе для наших бойцов, - 100% предприятий у нас загружены", - отметил Здунов.

Он отметил, что в республике стоит задача наращивания экономического потенциала и промышленности. Так, по словам Здунова, власти Мордовии рассчитывают создать федеральный биотехнологический центр для обеспечения лекарственной безопасности страны, продолжить работу по производству оптоволокна, создать первую в республике особую экономическую зону (ОЭЗ) на территории самого крупного светотехнического предприятия в СССР - завода "Светотехника". Он также рассказал, что в Мордовии создают федеральный центр по производству плазмы.

Кроме того, по словам Здунова, власти ставят задачу обеспечения финансовой стабильности. "Надо по финансам до конца разобраться, с бюджетом. Бюджет должен быть стабильным, потому что пока мы остаемся дотационным [регионом]. Тренд на то, что, конечно, мы должны быть в этом плане суверенны, но для этого надо пройти еще определенный путь - наращивание собственных доходов, поэтому сейчас все основные направления - на развитие экономики", - отметил Здунов.

Он поблагодарил президента за то, что в прошлом году с Мордовии сняли бюджетные меры принуждения и запреты на капитальные вложения. "Мы даже смотрим сейчас просто по росту инвестиций в основной капитал, что было в прошлом году - сдержанно, и сейчас - 34% только уже с начала года мы фиксируем. Приступили сразу к реализации 32 новых инвестиционных проектов почти на 100 млрд. Это и дополнительные рабочие места", - отметил Здунов. Он добавил, что в течение двух лет с помощью федеральной поддержки Мордовии удалось в 18 раз снизить задолженности перед бизнесом, в пять раз - долю коммерческих кредитов и на треть - госдолг.