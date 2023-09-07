Объем производства обуви в Подмосковье вырос более чем в два раза за пять лет

Ежегодный объем производства в регионе превысил 11 млн пар

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Производство обуви в Московской области за последние пять лет выросло в 2,3 раза. Ежегодный объем производства превысил 11 млн пар, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"За пять лет подмосковные производители увеличили объемы производства обуви более чем в 2,3 раза. Если в 2018 году в регионе было выпущено чуть менее 5 млн пар обуви, то по итогам 2022 года этот показатель уже превысил 11,6 млн. В процентном выражении рост - более 132%", - сказала она.

По ее словам, в этом году тенденция по развитию обувной промышленности в Подмосковье сохраняется. В январе-июне 2023 года предприятия региона уже выпустили более 7,2 млн пар обуви. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года рост превышает 50%.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что в целом промышленность Московской области растет темпами, опережающие среднероссийские. За первые семь месяцев 2023 года промпроизводство региона выросло на 10,4% по сравнению с показателями 2022 года. Обрабатывающая промышленность региона в отчетном периоде показала рост в 12,3%.