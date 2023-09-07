7 сентября, 13:54
Единый день голосования

Энергетики в Московском регионе перешли на усиленный режим работы на время выборов

Компания "Россети Московский регион" обеспечит электроснабжение 2 858 избирательных участков

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Энергетики ПАО "Россети Московский регион" переведены на усиленный режим работы для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков в Москве и Московской области в период проведения региональных и муниципальных выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Энергетики обеспечат надежное электроснабжение 2 858 избирательных участков, из них 2 738 участковых избирательных комиссий (1 811 в Москве и 927 в Московской области) и 120 территориальных избирательных комиссий (112 в Москве и 8 в Подмосковье), находящихся в зоне ответственности компании", - говорится в сообщении.

Так, заблаговременно проведена ревизия схем электроснабжения всех избирательных участков; проведены внеочередные осмотры 2 127 трансформаторных подстанций, от которых запитаны избирательные участки, в том числе с выполнением тепловизионного контроля. Организовано 945 противоаварийных тренировок с реальным пуском в работу резервных источников электроэнергии (РИСЭ).

"В период с 8 по 11 сентября будет организовано дежурство 357 бригад (1 229 человек). В единый день голосования для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков будет задействовано 414 резервных источников электроэнергии. Установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами (подразделениями) ФСБ, МВД и МЧС России, органами исполнительной власти, сетевыми организациями, в том числе с ответственными за электрохозяйство избирательных участков", - заключили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияМосква
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