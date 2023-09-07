Предприятия "Технополиса Москва" увеличили инвестиции в развитие в 1,2 раза за I полугодие

С начала года резиденты ОЭЗ вложили в свое развитие 20,8 млрд рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" вложили за первое полугодие в свое развитие свыше 20 млрд рублей, что в 1,2 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С начала года резиденты ОЭЗ Москвы инвестировали в свое развитие 20,8 млрд рублей. <…> Это в 1,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. <…> Лидерами по объему инвестиций в первом полугодии 2023 года стали производители микроэлектроники - они вложили в свое производство около 12 млрд рублей. Компании этой отрасли выпускают более 50% всей продукции, произведенной в столичной ОЭЗ. Активность инвесторов объясняется высоким спросом на отечественную микроэлектронику и фотонику, что требует расширения и модернизации производственных мощностей и увеличения числа рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, с начала года предприятия ОЭЗ "Технополис Москва", выпускающие медицинские препараты, инвестировали в свое развитие 6,5 млрд рублей. Значительную роль в приток инвестиций в фармацевтическую отрасль столицы играет реализация офсетных контрактов. Так, с тремя лидерами по инвестициям ОЭЗ столицы - компаниями "Р-Опра", "Биокад" и "Велфарм-М" - город заключил офсетные договоры, что требует от них вложения средств в производство и создание новых рабочих мест.

Сегодня в ОЭЗ "Технополис Москва" работают свыше 200 компаний, которые производят высокотехнологичную продукцию - от микросхем до лекарственных препаратов, из них свыше 90 имеют статус резидента.

"Последние три года ОЭЗ "Технополис Москва" становился лидером рейтинга инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон страны. Специалисты высоко оценивают уровень клиентоориентированности, организацию благоприятных условий и комплексных функциональных решений для реализации задач бизнеса", - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.