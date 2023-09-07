Германский институт отметил близкую к уровню до СВО активность в контейнерных портах РФ

По словам представителя Института мировой экономики в Киле Винсента Штамера, "по движению контейнеровозов нельзя однозначно определить, откуда прибывают товары, но, похоже, Россия снова все активнее участвует в мировой торговле"

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Объемы выгрузки товаров в крупнейших контейнерных портах России - Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске - в августе значительно увеличились и, несмотря на западные санкции, находятся почти на том же уровне, что и до начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные германским Институтом мировой экономики в Киле.

Эксперты отмечают "удивительно высокую активность" в российских портах. Конкретных данных об объемах выгрузки в сообщении института не приводится. Эксперты также не поясняют, каким образом они отследили эти объемы.

По словам представителя института Винсента Штамера, "по движению контейнеровозов нельзя однозначно определить, откуда прибывают товары, но, похоже, Россия снова все активнее участвует в мировой торговле".

В конце августа депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт призвала правительство ФРГ снять санкции с России, пока они не погубили республику. По ее словам, связанные с отказом от импорта российских энергоносителей высокие цены на сырье стали ядом для германской промышленности, а также привели к росту инфляции, из-за которой многие жители страны не могут свести концы с концами.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что экономические санкции, введенные Германией и другими странами Запада из-за украинского конфликта, не оказывают ожидаемого эффекта на Россию.