В Самарской области открыли один из крупнейших в Европе заводов по производству масла

По данным пресс-службы региона, запуск комбината создал более 700 рабочих мест

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Первая очередь завода по производству масла, который стал одним из крупнейших подобных предприятий в Европе, заработала в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В четверг, 7 сентября, в особой экономической зоне Тольятти состоялся запуск первой очереди производства масла на Тольяттинском комбинате пищевых продуктов (ТКПП). Сумма инвестиций в первый этап проекта составила 15 млрд рублей. Запуск комбината обеспечил создание более 700 рабочих мест. Площадка завода занимает больше 50 гектаров. Как рассказал (гендиректор предприятия - прим. ТАСС) Михаил Смирнов, построенный комбинат по переработке масличных - один из самых крупных в Европе, с высокотехнологичным оборудованием и передовыми технологиями переработки", - говорится в сообщении правительства региона.

Комбинат рассчитан на переработку 600 тыс. тонн масличных в год - это подсолнечник, рапс и лен. Первой продукцией комбината стало подсолнечное масло "Слобода". Руководитель предприятия отметил, что решение о размещении завода на территории региона было принято в том числе из-за поддержки областного правительства и преференций на площадке ОЭЗ.

"Проект по-настоящему масштабный и очень важный для нашего региона", - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на открытии предприятия. Глава региона сообщил, что по итогам прошлого года площадка в Тольятти попала в тройку лучших ОЭЗ в стране по инвестиционной привлекательности. "Уже набранный пакет инвестиций превышает 43 млрд рублей. Есть решения по размещению здесь дополнительных производств. Мы продолжим развивать ОЭЗ, а значит, и городской округ. Уже приступаем к созданию инфраструктуры по третьему этапу ОЭЗ", - сказал Азаров.

Через некоторое время на площадке начнется строительство второй, а затем и третьей очереди. Они увеличат производительность комбината более чем в два раза, отметил Смирнов. Руководитель предприятия рассчитывает, что наращивание объема переработки будет способствовать развитию местных фермерских хозяйств, так как комбинат рассчитан на закупку масличных у сельхозпроизводителей Поволжья.