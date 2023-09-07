В Ульяновске запланировали выпуск электрического малотоннажного автомобиля Argo

Проект планируют реализовать в 2025 году

УЛЬЯНОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Создание производства электрического малотоннажного автомобиля Argo запланировано в Ульяновске в 2025 году. Об этом сообщил председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов после церемонии запуска производства компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo на предприятии.

"Ключевая особенность этого проекта заключается в том, что мы будем выпускать электрический малотоннажный автомобиль Argo. <…> Мы готовим еще один проект, который будет запущен здесь, на территории нашего завода, на территории Ульяновска, <…> который будет реализован, надеюсь, к концу следующего года, но точно в первом квартале 2025 года будет запущен здесь", - сказал он.

Ширинов уточнил, что это позволит создать дополнительные рабочие места. "Самое главное - это новые возможности в целом для промышленности Ульяновской области. Я думаю, что для нас это ключевое", - подчеркнул он.

Председатель совета директоров ПАО "Соллерс" добавил, что производственная площадка подготовлена к запуску нового проекта.

Ширинов также сообщил журналистам, что на производстве компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo, которое открылось 7 сентября, до конца года будет выпущено более 2 тыс. автомобилей. "По нашим планам, непосредственно данного продукта мы планируем выпускать до 10 тыс. в соответствии с развитием проекта. В этом году мы произведем более 2 тыс. автомобилей", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о производственных планах, добавив, что на следующий год прирост объема производства будет более 50%.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил журналистам, что в регионе высоко развита отрасль автомобилестроения. "Безусловно, открытие нового производства внесет свой существенный вклад в развитие экономики региона, в увеличение валового регионального продукта, создаст новые высокооплачиваемые рабочие места, что немаловажно. Соответственно, это приведет к тому, что больше отчислений будет в наш областной бюджет и мы будем гораздо больше социальных программ на эти дополнительные средства реализовывать", - отметил он.