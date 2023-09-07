7 сентября, 14:31,
обновлено 7 сентября, 14:38

ЦБ продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Банк России также продлил запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, следует из сообщения регулятора.

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"Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - говорится в сообщении.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. "Также для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов", - сообщил ЦБ РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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