Опрошенные ЦБ аналитики ожидают в 2023 году роста ВВП РФ на 2,2%

Они также повысили прогноз по инфляции на 2023 год

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Опрошенные Банком России аналитики улучшили ожидания по росту ВВП РФ и повысили прогноз по инфляции на 2023 год, следует из опубликованного регулятором опроса.

Так, прогноз по росту российской экономики на 2023 год был пересмотрен с 1,5% до 2,2%. При этом ожидания на последующие три года не изменились - рост на 1,5% ежегодно. Согласно оценкам аналитиков, рост ВВП в 2026 году по сравнению с 2021 годом составит 4,6%. Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна - 1,5%.

Медианный прогноз по инфляции в РФ на 2023 год повышен до 6,3% (с 5,7% в июле), на 2024 год - до 4,5% (с 4,3%). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% в 2025 году и сохранится на нем в 2026 году.

Также аналитики повысили прогнозную траекторию ключевой ставки ЦБ РФ до 9,3% годовых (ранее - 7,9%) в среднем в 2023 году (предполагается, что в сентябре - декабре 2023 года средняя ключевая ставка составит 12%); до 10% (ранее - 7,7%) в среднем в 2024 году и до 7,7% годовых (ранее - 6,6%.) в среднем в 2025 году. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки аналитиков не изменилась - 6% годовых.

Прогнозный уровень безработицы на 2023 год понижен на 0,2 процентного пункта (п. п.) - до 3,2%. Далее на прогнозном горизонте оценки не изменились - безработица будет находиться в диапазоне 3,4-3,5%. При этом аналитики ожидают больший рост зарплат в 2023 году - на 11,2% (+1,2 п. п.) с замедлением роста до 7,8% (-0,1 п. п.) в 2024 году и до 6,5% (+0,4 п. п.) в 2025 году. Расчеты на основе прогнозов аналитиков по номинальной заработной плате и средней инфляции предполагают, что в 2023 году реальная зарплата вырастет на 5,5%, в 2024 году - на 2,3%, в 2025 и 2026 годах - на 1,9%. Соответственно, к концу прогнозного горизонта реальная заработная плата будет на 12,7% выше, чем в 2021 году.

Также аналитики ухудшили ожидания по курсу рубля. Прогноз на 2023 год - 85,5 рубля за доллар (предполагает средний курс в сентябре - декабре 2023 года - 94,8 рубля за доллар), на 2024 год - 89,9 рубля, на 2025 год - 90,8 рубля, на 2026 год - 92 рубля (+4,5-6,8% по сравнению с предыдущим опросом).

Кроме того, аналитики предполагают меньший дефицит консолидированного бюджета РФ в 2023-2024 годах - 2,3% ВВП (-0,4 п. п.) и 1,6% ВВП (-0,2 п. п.) соответственно. Прогнозы аналитиков по дефициту до конца горизонта не изменились - 1% ВВП.