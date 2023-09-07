ВБ и МВФ намерены наращивать взаимодействие по проблеме задолженности и климату

Как отметили директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка Аджай Банга, "мир сталкивается с серьезными переходными вызовами и участившимися потрясениями в период роста экономической и геополитической напряженности"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) намерены наращивать взаимодействие с целью решения проблем, касающихся изменения климата, высокого уровня задолженности некоторых стран и цифровизации экономики. Об этом говорится в совместном заявлении руководства двух организаций, опубликованном в преддверии саммита Группы двадцати в Индии.

"Мир сталкивается с серьезными переходными вызовами и участившимися потрясениями в период роста экономической и геополитической напряженности. Рост мировой экономики замедлился, а среднесрочный прогноз является самым слабым за три десятилетия, - отметили директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент ВБ Аджай Банга. - Прогресс в сокращении бедности приостановился. Число конфликтов и нестабильность растет. Мир сталкивается с геоэкономической фрагментацией, сильнейшими стихийными бедствиями, усугубляемыми изменением климата, и растущим уровнем государственного долга".

"Быстрая цифровизация и технологические преобразования создают новые вызовы, но и предоставляют возможности. При хорошо продуманных и надлежащим образом проводимых реформах цифровой и "зеленый" переход могут принести невероятные экономические, социальные и экологические выгоды, а также способствовать благосостоянию и процветанию", - полагают Банга и Георгиева.

"Бреттон-вудские институты с их свободным членством и специализированным опытом хорошо приспособлены для того, чтобы внести важнейший вклад с точки зрения помощи странам в преодолении этих вызовов. Данные вызовы являются слишком серьезными для того, чтобы их преодолели отдельные игроки. Сообща должны работать международные финансовые институты, правительства стран, благотворительные организации, а также частный сектор", - отмечается в совместном заявлении. По мнению Банги и Георгиевой, ВБ и МВФ, "работая сообща, могут сыграть ключевую роль в содействии коллективным усилиям" на данном направлении.

"Сегодня нам нужно еще больше укрепить наше сотрудничество, особенно в том, что касается изменения климата, новых проблем, касающихся высокого уровня задолженности и цифровой трансформации", - говорится в документе. В МВФ и ВБ, в частности, намерены совместно помогать странам "интегрировать их цели в сфере климата и развития". Две международные финансовые организации планируют регулярно проводить консультации профильных сотрудников по данному вопросу.

Специалисты МВФ и ВБ "расширят поддержку кредиторам и должникам, осуществляющим реструктуризацию долга, и будут работать с партнерами над повышением эффективности процедуры реструктуризации". Руководство двух финансовых организаций намерено "активизировать совместную работу" с тем, чтобы помочь странам "повысить эффективность получения доходов", связанных с распространением цифровых технологий, а также "снизить риски" в этой сфере.