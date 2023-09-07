Минцифры перечислило перечень услуг для жителей новых регионов на портале "Я в России"

В их числе, в частности, оформление СНИЛС, ИНН и паспорта, регистрация по месту жительства или по месту пребывания, оформление пособий, пенсий и льгот

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ перечислило список услуг, информацию о которых могут получить жители новых регионов на портале "Я в России".

В Telegram-канале министерства приводится их список: оформление СНИЛС, ИНН и паспорта; регистрация по месту жительства или по месту пребывания, оформление пособий, пенсий и льгот. Также можно оформить полис ОМС, записаться к врачу и прикрепиться к поликлинике.

О запуске и об открытии доступа к порталу сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Проект портала "Я в России", реализованный в рамках обычных "Госуслуг", представляет собой отдельное "окно" для жителей новых регионов, основная задача которого - помочь определиться им с порядком получения тех или иных услуг, пояснил министр.

По словам Шадаева, фактически этот портал является базой знаний, которая позволяет в пошаговом режиме понять, что нужно сделать для получения основных популярных услуг.