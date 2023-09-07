В Минэнерго США сообщили о снижении запасов нефти в стране за неделю на 6,3 млн баррелей

Они составили 416,6 млн баррелей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 6,3 млн баррелей и на 1 сентября составили 416,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

На 18:01 мск ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 0,15% - до $90,49 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в октябре росла на 0,22%, до $87,47 за баррель.