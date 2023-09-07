Курс юаня по итогам торгов опустился до минимума с декабря 2007 года

Курс китайской валюты к доллару упал до 7,3275 юаня

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Курс юаня по отношению к американскому доллару в четверг по итогам торгов опустился до минимальной отметки с конца 2007 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные экономической службой интернет-компании Sina.

Из них следует, что курс юаня к доллару упал до 7,3275 юаня, что эквивалентно уровню торгов в декабре 2007 года. Максимальное значение за 7 сентября составляет 7,3299 юаня, минимальное - 7,3150 юаня.

В конце 2007 года объявляемый Народным банком Китая (Центробанк) курс китайской валюты был на уровне 7,3-7,4 юаня за доллар. В прошлом месяце он находился в диапазоне 7,1-7,2 юаня, а 7 сентября составил 7,1986 юаня.