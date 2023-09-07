Henderson в I полугодии увеличил EBITDA на 38%

Рентабельность ретейлера по EBITDA по итогам января - июня составила рекордные 38,3% по сравнению с 36,6% годом ранее

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ретейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды и обуви в России, в первом полугодии 2023 года увеличил EBITDA (по стандарту МСФО 16) на 38% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года - до 2,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка компании увеличилась на 32% в годовом выражении и составила 7 млрд рублей. "При этом доля онлайн-выручки демонстрирует устойчивый рост и на конец первого полугодия 2023 года достигла 17,1% по сравнению с 16,6% по итогам 2022 года", - отмечает ретейлер.

Рентабельность по EBITDA по итогам января - июня составила рекордные 38,3% по сравнению с 36,6% годом ранее. Валовая прибыль повысилась на 40% - до 4,9 млрд рублей, валовая рентабельность составила 70,1% против 66,2% годом ранее. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев (до применения МСФО 16) на 30 июня текущего года составило 0,94х по сравнению с 1,24х на конец 2022 года.

Как отметил основатель и президент Henderson Рубен Арутюнян, слова которого приводятся в сообщении, рост EBITDA ретейлера в первом полугодии произошел "благодаря улучшению закупочных условий, положительному эффекту операционного рычага и росту операционной эффективности в целом".

Компания указывает, что в отчетном периоде общее количество салонов компании составило 159. Представитель ретейлера пояснил ТАСС, что на 30 июня у Henderson работало 159 салонов в России и два салона в Армении. Общая торговая площадь салонов под брендом Henderson составила 42,8 тыс. кв. м, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 10%.

Стратегия развития сети

Представитель Henderson сообщил ТАСС, что в текущем году ретейлер планирует продолжить увеличение площади салонов без увеличения количества. "Сейчас мы сфокусировались на стратегии переоткрытия уже действующих салонов: мы увеличиваем их площади со 100-200 кв. м до 350-700 кв. м", - отметили в компании.

В результате этого повышается качество обслуживания покупателей сети, что позволяет повышать эффективность: растут продажи на квадратный метр, снижается период окупаемости салона.