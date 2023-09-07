Сунак обещал Зеленскому поддержать "усилия G20 по обходу" зерновой блокады

Премьер-министр Великобритании также пообещал обеспечить уязвимым странам доступ к жизненно важным для них поставкам зерна

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому активно поддержать "усилия Группы двадцати (G20) по обходу" зерновой блокады. Об этом заявил официальный представитель главы британского кабмина, слова которого приводит агентство Reuters.

"Премьер-министр обещал поддержать усилия стран G20 по обходу российской блокады, а также обеспечить уязвимым странам доступ к жизненно важным для них поставкам зерна", - сказал сотрудник премьерской канцелярии.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. Выступая 4 сентября в Сочи на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.