Российские розничные инвесторы в августе нарастили покупки акций в 13,5 раза

Доля розничных инвесторов в объеме биржевых торгов также выросла и составила 82%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Основную поддержку российскому рынку акций в августе оказали физические лица, нарастившие объемы нетто покупок в 13,5 раза, до 39,2 млрд рублей, что стало максимальным значением с февраля 2022 года. В июле розничные инвесторы купили акций всего на 2,9 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Доля розничных инвесторов в объеме биржевых торгов также выросла и составила 82%, в августе они совершили 98% всех нетто покупок по категориям участников рынка.

Нерезиденты из дружественных стран также перешли к покупкам на российском рынке. В августе они купили акций РФ на 0,2 млрд рублей, тогда как в июле они осуществляли нетто-продажи - на 10,4 млрд рублей.