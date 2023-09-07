В Турции заявили, что газовая пропускная способность к 2028 году составит 150 млрд куб. м

Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар сообщил, что это произойдет вместе с инвестициями в инфраструктуру природного газа и началом полноценной добычи Турцией газа в Черном море

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Инфраструктура Турции к 2028 году получит пропускную способность для природного газа на уровне 150 млрд куб. м в год с учетом строительства газового хаба и добычи в Черном море. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар.

"К 2028 году годовая пропускная способность Турции составит 150 млрд куб. м газа. Это произойдет вместе с инвестициями в инфраструктуру природного газа и началом полноценной добычи [Турцией] газа в Черном море", - цитирует министра газета Star. Так Байрактар прокомментировал перспективы строительства газового хаба в регионе Тракия в европейской части страны. Он указал, что, "говоря о Тракии, речь идет в большей степени о физическом центре газовой" торговли. В то же время в Стамбуле в деловом районе Аташехир планируется создать биржу для торговли энергоресурсами, рудой, металлами, наряду с газом.

"Что касается Аташехира, то там, в этом центре, газ будет торговаться. И будет, вероятно, создан стамбульский газовый индекс, то есть будет формироваться референсная цена. Но цель нашего президента состоит в том, чтобы создать там полноценную товарно-сырьевую биржу со своим индексом ценообразования", - пояснил Байрактар. Он сообщил, что у республики уже есть "инфраструктура, позволяющая принимать сырье из десятков стран". По его словам, она будет развиваться. Также власти "планируют увеличить объемы газовых хранилищ", сказал министр.

Байрактар напомнил, что ранее Турция подписала соглашения о поставках газа с Венгрией и Болгарией, а в скором времени власти сообщат "еще об одном контракте". Он также обратил внимание на то, что Иран может активнее работать с Турцией в сфере поставок газа и нефти.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по созданию газового хаба в Тракии. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.