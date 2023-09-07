В "Северстали" заявили, что поставляют 90% продукции на российский рынок

Еще 10% компания поставляет за рубеж, отметил начальник отдела по работе с инвесторами "Северстали" Никита Климантов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Северсталь" в настоящее время поставляет 90% продукции на внутренний рынок РФ, 10% - на зарубежные рынки. Об этом рассказал начальник отдела по работе с инвесторами "Северстали" Никита Климантов в ходе прямого эфира подкаста "Жадный инвестор".

"90% продаж - российский рынок", - сказал он, добавив, что 10% продукции идет на экспорт.

Ранее в "Северстали" сообщали, что поставляют 80% продукции на российский рынок, а 20% - за рубеж.

По словам представителя компании, в настоящее время производственные мощности "Северстали" загружены на 100%. "Самая лучшая иллюстрация - это то, что мы загружены на 100%. Все наши агрегаты работают на полную мощность, мы больше произвести не можем, и весь этот объем мы находим в рынке ", - подчеркнул Климантов.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.