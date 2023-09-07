Полная загрузка астраханских верфей в 2024 году потребует наращивания штата сотрудников

В связи с этим кадровая потребность в сотрудниках в ближайшие полтора года превысит 1,2 тыс. человек

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Ожидаемая загрузка астраханских судостроительных площадок, входящих в Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), в 2024 году составит 100%. В связи с этим кадровая потребность в сотрудниках в ближайшие полтора года превысит 1,2 тыс. человек, сообщил на брифинге гендиректор ЮЦСС Анатолий Мишанов.

Ранее со ссылкой на руководство ОСК сообщалось, что астраханские верфи, входящие в ОСК, благодаря целому ряду контрактов до 2027 года будут полностью обеспечены заказами по строительству специальной судовой техники, сумма инвестиций составит порядка 60 млрд рублей.

"С учетом всех имеющихся контрактов в 2024 году мы предполагаем, что у нас будет почти 100% загрузка всех трех верфей (судостроительный завод "Лотос" и две производственные площадки - "Красные Баррикады" и "Астраханское судостроительное производственное объединение" - прим. ТАСС). Это значит, что мы должны будем выполнять такой объем работы, для выполнения которой нам потребуется в полтора раза больше основных производственных рабочих, вспомогательных производственных рабочих и инженерно-технических работников. Такой объем работы мы никогда не выполняли ранее", - сообщил Мишанов.

Он уточнил, что в ближайшее время на предприятии необходимо завершить строительство двух танкеров-химовозов, трех земснарядов предыдущих серий, сухогруза, четырехпалубного лайнера "Петр Великий" и приступить к строительству новых серийных объектов - контейнеровозов и шести земснарядов. "Также ждем начала финансирования контракта по доку для Северной верфи. Это для нас якорный контракт, емкость объема этого заказа будет составлять примерно 40% всей нашей производственной программы", - пояснил Мишанов.

Как сообщил журналистам на брифинге директор по персоналу ЮЦСС Эльдар Эрембетов, в настоящий момент на всех трех площадках предприятия работают две тысячи сотрудников. "Средняя заработная плата на предприятиях составляет более 70 тыс. рублей, средняя заработная плата основных производственных рабочих - порядка 75 тыс. рублей в месяц. Те задачи, которые стоят перед ЮЦСС на ближайшие полтора года, подразумевают, что в 2024 году мы должны будем привлечь дополнительно к имеющимся 850 рабочим еще более 1,2 тыс. человек", - сказал Эрембетов, уточнив, что для сотрудников предприятия предоставляется также комплекс корпоративных услуг, включающих оздоровительные, социальные и культурные программы.

ЮЦСС - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия Юга России. В Астраханской области представлены три площадки ЮЦСС - судостроительный завод "Лотос" и две производственные площадки - "Красные Баррикады" и "Астраханское судостроительное производственное объединение". Предприятия выпускают широкую линейку судов различного назначения под ключ.