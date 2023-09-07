В Псковской области возобновят работу 28 ранее закрытых отделений Почты России

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что открытие отделений - это результат рабочего совещания, которое прошло с участием генерального директора Почты России Михаила Волкова в регионе

ПСКОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области договорились с руководством Почты России о возобновлении работы 28 ранее закрытых отделений. Все они откроются до конца сентября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Михаил Ведерников.

"Сегодня уже могу рассказать о первых результатах. Прежде всего, договорились о возобновлении работы 28 ранее закрытых почтовых отделений. Два отделение - в Печорах на улице Заводской и в поселке Дубишно Дедовичского района - уже открыли. Остальные 26 отделений откроются до конца сентября. Многие из них, например, в деревне Большое Юрково Дновского района, были закрыты несколько лет", - сказал губернатор на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Для Псковской области работа отделений Почты России на территории муниципалитетов - один из актуальных вопросов. В регионе порядка шести тысяч сельских населенных пунктов, которые разбросаны по его территории и удалены от райцентров. Ранее жители ряда населенных пунктов обращались к губернатору, указывая на недостаточный уровень услуг, оказываемых в сельских отделениях организации.

По словам Ведерникова, открытие отделений - это результат рабочего совещания, которое прошло с участием генерального директора Почты России Михаила Волкова в Псковской области. По его итогам еще в десяти отделениях проведут ремонт. Кроме того, достигнута договоренность об индексации зарплат: в некоторых случаях ее проведут при поддержке региона. Губернатор добавил, что в ближайшее время Почта России подготовит программу по строительству модульных почтовых отделений.

Ранее первое модульное почтовое отделение из быстровозводимых деревянных конструкций открыли в карельском поселке Шуя. Оно построено с учетом северного климата. До 1 октября в республике откроют еще три таких отделения.