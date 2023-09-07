7 сентября, 17:16

ЦБ разрешил банкам продавать наличные доллары и евро, поступившие до 9 апреля 2022 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что приток наличной валюты в банки превышает спрос на нее

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские банки теперь могут продавать наличные доллары и евро, которые поступили в их кассы до 9 апреля 2022 года. Эта информация следует из пресс-релиза Банк России о продлении до 9 марта 2024 года ограничений на снятие наличной иностранной валюты в связи с санкциями. Источник на финансовом рынка подтвердил ТАСС эту информацию.

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Из сообщения регулятора от 7 сентября исчезла информация о том, что российские банки могут продавать гражданам только доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года, на продажу другой иностранной валюты ограничений нет. В пресс-релизе ЦБ от 6 марта 2023 года о продлении указанных ограничений эта фраза содержалась.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что приток наличной валюты в российские банки сейчас превышает спрос на нее. По словам главы регулятора, поэтому банки либо устанавливают курс наличной валюты ниже курса безналичной валюты, либо вводят специальные комиссии, так как в силу валютных ограничений им достаточно сложно перевести наличную валюту в форму безналичных платежей.

ЦБ на фоне введения санкций со стороны западных стран с 9 марта 2022 года ограничил сумму средств, которую клиенты российских банков могут снять со своих счетов в иностранной валюте, в размере $10 тыс. Также для банков временно был введен запрет на продажу гражданам наличной иностранной валюты. Эти меры будут действовать до 9 сентября 2023 года. 

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