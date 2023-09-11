Бизнес-диалог "Россия - АСЕАН". Видеотрансляция

В рамках деловой программы Восточного экономического форума проходит бизнес-диалог "Россия - АСЕАН". Участие в мероприятии принимают:
- Чрезвычайный и полномочный посол Республики Филиппины в России Игорь Байлен
- Генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев
- Заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростех" Николай Волобуев
- Министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо
- Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
- Мэр города Себу в Республике Филиппины Майкл Лопес Рама
- Директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук; заместитель председателя президиума, Национальный комитет по исследованию БРИКС Кирилл Бабаев
Модератором выступает председатель делового совета "Россия – АСЕАН" Иван Поляков.
Участники бизнес-диалога обсудят, в частности, какие механизмы способны в большей степени реализовать имеющийся потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также какими могут быть отношения России со странами - участницами АСЕАН к 2030 году.