Бизнес-диалог "Россия - АСЕАН". Видеотрансляция

Росконгресс

В рамках деловой программы Восточного экономического форума проходит бизнес-диалог "Россия - АСЕАН". Участие в мероприятии принимают: 

  • Чрезвычайный и полномочный посол Республики Филиппины в России Игорь Байлен
  • Генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев
  • Заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростех" Николай Волобуев
  • Министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо
  • Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
  • Мэр города Себу в Республике Филиппины Майкл Лопес Рама
  • Директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук; заместитель председателя президиума, Национальный комитет по исследованию БРИКС Кирилл Бабаев

Модератором выступает председатель делового совета "Россия – АСЕАН" Иван Поляков.

Участники бизнес-диалога обсудят, в частности, какие механизмы способны в большей степени реализовать имеющийся потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также какими могут быть отношения России со странами - участницами АСЕАН к 2030 году.

Теги:
Восточный экономический форум
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