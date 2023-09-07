Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2,35-2,36%

По итогам дня они находились на уровне 3 169,07 и 1 014,05 пункта соответственно

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций начал торги четверга позитивно, но затем инициативу уверенно перехватили продавцы. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 2,35%, до 3 169,07 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 2,36%, до 1 014,05 пункта. Курс доллара вырос на 0,12%, закрывшись на отметке 98,25 рубля, евро снизился на 0,05%, до 105,41 рубля, юань вырос на 0,016%, до 13,42 рубля.

"Коррекцию могли спровоцировать и попытки укрепления рубля, и общий негативный сентимент, и техническая перегретость по ряду инструментов. Кроме того, на рынке присутствуют ожидания того, что ЦБ на предстоящем заседании еще раз повысит ставку. Это негативно для акций, как с точки зрения удорожания заемных средств и обслуживания долга для компаний, так и с точки зрения того, что рост доходностей облигаций делает их более привлекательными по соотношению доходность-риск", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Общерыночный сентимент сегодня оставался под давлением. "Опубликованная накануне "Бежевая книга" ФРС показала, что экономический рост США в последние недели был довольно скромным, число рабочих мест росло сдержанно. Сальдо торгового баланса Китая за август вышло неоднозначным - объем внешней торговли замедлился, но оказался выше прогнозов аналитиков", - констатировал эксперт.

Продолжают поступать тревожные статмаркеры из Германии - объем промышленного производства в июле сократился на 0,8% месяц к месяцу, сильнее ожиданий (-0,5%), в годовом выражении спад составил -2,25%.

Рынок акций

К завершению сессии все наиболее ликвидные акции на Мосбирже показывали снижение. В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги "Акрона" (-6,56%), расписки Fix Price (-5,2%), акции "Селигдара" (-5,19%), котировки "Русснефти" (-5,06%), расписки "Циана" (-4,94%), расписки HeadHunter (-4,88%), бумаги "Русгидро" (-4,85%).

"Акрон" в четверг корректировался после сильного скачка наверх накануне. Акции "Русснефти", HeadHunter, "Селигдара" и многих других эмитентов также находились в стадии фиксации прибыли вслед за повышением в предыдущие сессии", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Ретейлер Fix Price в четверг представил нейтральные операционные и финансовые результаты по МСФО за II квартал 2023 года. "Выручка за квартал увеличилась на 0,9% год к году, до 69,8 млрд рублей, сопоставимые продажи упали на 7,9% при росте среднего чека на 1,8% и падении трафика на 9,6%. Чистая прибыль за полугодие составила 19,6 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA достигла 17,4%. По бумагам прошла фиксация прибыли после достижения ранее на неделе максимума с апреля 2022 года", - добавила Кожухова.

Прогноз на 8 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 8 сентября - 3 125 - 3 250 пунктов, по курсу доллара - 96-99 рублей.

Freedom Finance Global прогнозируют, что 8 сентября индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль может провести торги снова в интервале 97-99 рублей, евро/рубль - в коридоре 104-106 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 13,0-13,6 рубля.