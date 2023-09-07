"Северсталь" может по итогам 2023 года выйти на производство на уровне 11,5 млн тонн стали

По словам начальника управления по коммуникациям и работе с инвесторами Владимира Залужского, в 2022 году у компании сократилось производство на волне экономической нестабильности

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Северсталь" по итогам 2023 года планирует вернуться к выпуску стали на уровне 11,5 млн тонн. Об этом рассказал начальник отдела по работе с инвесторами "Северстали" Никита Климантов в ходе прямого эфира подкаста "Жадный инвестор".

По словам начальника управления по коммуникациям и работе с инвесторами Владимира Залужского, в 2022 году у компании сократилось производство на волне экономической нестабильности, но согласно операционным результатам первого полугодия 2023 года, компания увеличила производство стали на 6%, а продажи - на 9%. "Мы движемся в эту сторону, чтобы как раз компенсировать это падение. По году, наверное, мы как раз выйдем на уровень, который был до падения", - сказал он.

"11 "с хвостиком". Планы были 11,4-11,5 [млн тонн]. Это плюс минус восстановление", - уточнил Климантов ожидаемые объемы производства.

По итогам 2022 года компания уменьшила производство стали по сравнению с предыдущим годом до 10,69 млн тонн, в то время как по итогам 2021 года оно составляло 11,65 млн тонн.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.