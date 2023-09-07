Под Омском запустили газораспределительную станцию для поставок газа 30 тыс. домовладениям

Строительство объекта создало задел для развития города

ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. "Газпром" ввел в эксплуатацию под Омском газораспределительную станцию (ГРС), которая обеспечит газом более 30 тыс. домовладений в самом городе-миллионнике и в двух муниципальных районах области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня мы вводим в эксплуатацию долгожданный социально значимый объект, - цитируется врио губернатора Виталий Хоценко. - Трудно переоценить значение этого газопровода-отвода и ГРС-29, благодаря которым мы существенно расширяем градостроительный потенциал в целом нашего города Омска, обеспечиваем развитие территории двух округов - Кировского и Ленинского, а также двух пригородных районов - Азовского и Омского. До конца только этого года порядка тысячи домовладений получат газ, а в перспективе в целом более 30 тыс. домовладений будут переведены на природный газ от ГРС-29".

Он уточнил, что строительство объекта создало задел для развития города, а в перспективе и юга Омской области на долгие годы вперед. "У нас есть генеральные планы развития Омска и омского района по строительству индивидуального жилья, многоквартирной застройки, а также для объектов экономики - производств, логистических центров. Для всего этого нужен газ", - отметил врио главы региона.

По его словам, "Газпром" инвестирует в программу газификации Омской области до 2025 года 21 млрд рублей. "Благодарен <…> за омский север, куда мы идем с газификацией опережающими темпами, и в 2025 году компания полностью проведет газ, сняв проблему с обеспечением им Тарского, Знаменского и Тевризского районов от газоконденсатного месторождения", - подчеркнул Хоценко.

Зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов добавил, что после завершения действующей программы корпорация разработает следующий пятилетний план. "Нам нужно дойти до 100% технически возможной газификации региона и развивать газификацию северных территорий субъекта", - приводит слова Маркелова пресс-служба.