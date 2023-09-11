Сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям". Видеотрансляция

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям". В мероприятии примут участие:
- Генеральный директор, ПАО "Полюс" Алексей Востоков
- Министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо
- Заместитель генерального секретаря, Секретариат Шанхайской организации сотрудничества Джанеш Кейн
- Ректор, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов
- Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
- Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
- Министр экономического развития РФ Максим Решетников
- Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская экономическая комиссия Андрей Слепнев
- Специальный представитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов
- Генеральный директор, Net Zero Asia Грейс Хуэй
- Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Шендерюк-Жидков
- Директор, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв
Модератором выступит первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.
Участники сессии обсудят, в частности, приоритеты кооперации ШОС и ЕАЭС в рамках климатической повестки, а также роль научной базы в выявлении и реализации потенциала сотрудничества и совместного ответа на климатические риски.