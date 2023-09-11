Сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям". Видеотрансляция

Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям". В мероприятии примут участие:

Генеральный директор, ПАО "Полюс" Алексей Востоков

Министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо

Заместитель генерального секретаря, Секретариат Шанхайской организации сотрудничества Джанеш Кейн

Ректор, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская экономическая комиссия Андрей Слепнев

Специальный представитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов

Генеральный директор, Net Zero Asia Грейс Хуэй

Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Шендерюк-Жидков

Директор, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв

Модератором выступит первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.

Участники сессии обсудят, в частности, приоритеты кооперации ШОС и ЕАЭС в рамках климатической повестки, а также роль научной базы в выявлении и реализации потенциала сотрудничества и совместного ответа на климатические риски.