Сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям". Видеотрансляция

Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям". В мероприятии примут участие:

  • Генеральный директор, ПАО "Полюс" Алексей Востоков
  • Министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо
  • Заместитель генерального секретаря, Секретариат Шанхайской организации сотрудничества Джанеш Кейн
  • Ректор, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов
  • Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
  • Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
  • Министр экономического развития РФ Максим Решетников
  • Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская экономическая комиссия Андрей Слепнев
  • Специальный представитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов
  • Генеральный директор, Net Zero Asia Грейс Хуэй
  • Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Шендерюк-Жидков
  • Директор, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв

Модератором выступит первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.

Участники сессии обсудят, в частности, приоритеты кооперации ШОС и ЕАЭС в рамках климатической повестки, а также роль научной базы в выявлении и реализации потенциала сотрудничества и совместного ответа на климатические риски.

 

Теги:
Восточный экономический форум
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