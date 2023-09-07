Международные резервы Украины сократились за август на 3,2%

На 1 сентября они составили $40,39 млрд, сообщила пресс-служба Национального банка страны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Международные резервы Украины в августе сократились на 3,2%. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По ее данным, на 1 сентября международные резервы составляли $40,39 млрд. За месяц НБУ потратил $2,45 млрд на интервенции на валютном рынке, $306,5 млн на обслуживание долгов, в том числе $169,1 млн выплачено Всемирному банку. Кроме того, $379,6 млн было выплачено Международному валютному фонду.

В НБУ отметили, что текущий уровень резервов обеспечивает импорт в течение 5,4 месяца.