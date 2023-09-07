"Норникель" заявил о заинтересованности в дроблении акций

Директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков отметил, что "Норникель" не рассматривает программу выкупа акций у нерезидентов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Норникель" рассматривает возможность сплита акций, но для этого необходимы некоторые корпоративные одобрения. Об этом в ходе вебинара SberCIB сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Михаил Боровиков.

"Может, да, этот вопрос мы довольно серьезно рассматриваем сейчас. Мы понимаем, что акция в абсолютном выражении дорогая, и дробление ее позволит повысить ликвидность. Но тут надо понимать, что это тоже требует определенных корпоративных одобрений. <...> Я очень надеюсь, что мы это сделаем в ближайший год" - сказал он, отвечая на вопрос, может ли компания провести сплит акций. Представитель компании также отметил, что "Норникель" не рассматривает программу выкупа акций у нерезидентов.

Уставный капитал "Норникеля" составляет 152 863 397 обыкновенных акций. Стоимость акции компании сегодня составляет около 16,5 тыс. рублей. В мае этого года компания также заявляла, что заинтересована в дроблении акций.

О дивидендах

Боровиков отметил, что вопрос выплаты дивидендов зависит от решения двух ключевых акционеров. Концептуально компания не выступает против дивидендов, но необходимо учитывать риски. "Пока конкретного решения нет, мы посмотрим что будет дальше, как будет вести себя денежный поток компании, как будет вести себя наш сбыт. Если мы убедимся, что все стабильно, что никаких сильных новых угроз не появляется, а денежный поток вышел на нормальную траекторию - то почему нет", - сказал Боровиков.

О проектах роста

В ходе эфира представитель компании отметил, что сейчас некоторые проекты роста "Норникеля" пересматриваются. "Но естественно сейчас, несмотря на то, что CAPEX все равно в среднем будет сильно выше того, что мы видели два-три года назад, сейчас большое количество проектов, особенно проектов роста, поставлены на пересмотр. Нам нужно адаптировать свою сбытовую стратегию под стратегию производства - прежде, чем что-то вкладывать в новые объемы, нужно быть уверенным, что мы это все сможем продать, и по каким ценам сможем продать", - сказал он. Он отметил, что флагманские проекты компании, такие как "Южный кластер" или дальнейшее развитие обогатительных мощностей и все проекты, направленные на поддержание текущего уровня производства, охрану труда и экологию будут сохранены.