Reuters: переговоры США и ЕС по "зеленой стали" зашли в тупик

По сведениям агентства, представители Соединенных Штатов "разочарованы отсутствием в последние недели активности со стороны ЕС в отношении американских предложений"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Переговоры, которые ведут США и ЕС в связи с так называемым соглашением по "зеленой стали" и введенными бывшим президентом США Дональдом Трампом тарифами на металлы из Европы, зашли в тупик. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Представители США "разочарованы отсутствием в последние недели активности со стороны ЕС в отношении американских предложений", отметили собеседники издания. По их словам, серьезные противоречия сопровождают обсуждение "структуры совместных торговых ограничений", направленных на сокращение выбросов углерода и ограничение избыточных производственных мощностей.

"Мы находимся на той критической стадии, когда все либо решится, либо развалится", - сказал агентству источник из числа американских переговорщиков. Если соглашения не удастся достичь к 31 октября, то Вашингтон может вновь ввести тарифы в размере 25% на сталь и 10% на алюминий от производителей ЕС, которые были введены в 2018 году Трампом по соображениям национальной безопасности.

В 2020 году Байден объявил о начале новой эры в торговых связях с Европой. Он отменил торговые барьеры на сумму $21,5 млрд и начал переговоры о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий. С 2021 года стороны ведут переговоры о глобальном соглашении по устойчивости цен на сталь и алюминий. Новое соглашение будет ориентировано на тарифы на импорт из Китая и "направлено на урегулирование спора", который начался после ввода Трампом тарифов на импорт металлов из Европы.

В свою очередь источники в ЕС сообщили Reuters, что сторонам все еще необходимо договориться о том, что именно они подразумевают под термином "зеленая сталь". Они также выразили беспокойство в связи с тем, что предложения США могут нарушить мировые торговые нормы, дискриминируя третьи страны и устанавливая "количественные ограничения на экспорт".