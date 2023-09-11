Сессия ВЭФ об альтернативной международной валютно-финансовой системе. Трансляция

Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы". В мероприятии принимают участие:

  • Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков
  • Исполнительный декан, Институт финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Ван Вэнь
  • Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, Евразийская экономическая комиссия Сергей Глазьев
  • Министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо
  • Главный экономист, ВЭБ.РФ Андрей Клепач
  • Заместитель генерального директора, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев
  • Заместитель Генерального секретаря, Шанхайская организация сотрудничества Сохаил Хан
  • Директор, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв
  • Экономический аналитик, Федеративная Республика Бразилия Пепе Эскобар

Модератором выступает экономический обозреватель Алексей Бобровский.

Участники сессия обсудят, в частности, построение более стабильной финансовой системы на основе международного договора на принципах транспарентности, эффективности, справедливости и равноправия.

Теги:
Восточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация