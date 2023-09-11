Сессия ВЭФ об альтернативной международной валютно-финансовой системе. Трансляция

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы". В мероприятии принимают участие:
- Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков
- Исполнительный декан, Институт финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Ван Вэнь
- Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, Евразийская экономическая комиссия Сергей Глазьев
- Министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо
- Главный экономист, ВЭБ.РФ Андрей Клепач
- Заместитель генерального директора, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев
- Заместитель Генерального секретаря, Шанхайская организация сотрудничества Сохаил Хан
- Директор, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв
- Экономический аналитик, Федеративная Республика Бразилия Пепе Эскобар
Модератором выступает экономический обозреватель Алексей Бобровский.
Участники сессия обсудят, в частности, построение более стабильной финансовой системы на основе международного договора на принципах транспарентности, эффективности, справедливости и равноправия.