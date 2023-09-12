Сессия "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира". Видеотрансляция

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира". В мероприятии принимают участие:
- Президент, Индийский Бизнес Альянс Сэмми Котвани
- Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой
- Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия Михаил Мясникович
- Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
- Первый заместитель генерального директора, ОАО "Российские железные дороги" Сергей Павлов
- Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации Владимир Падалко
- Президент, Кыргызский союз промышленников и предпринимателей Данил Ибраев
- Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач (онлайн)
- Старший банкир, ВЭБ.РФ Сергей Сторчак
- Председатель, Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй
Модератором выступает главный редактор международной медиасети TV BRICS Ксения Комиссарова.
Участники сессии обсудят, в частности, механизмы для выстраивания отношений ЕАЭС и БРИКС в целях содействия формированию нового многополярного уклада.