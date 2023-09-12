Сессия "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира". Видеотрансляция

ТАСС/Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира". В мероприятии принимают участие:

Президент, Индийский Бизнес Альянс Сэмми Котвани

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой

Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия Михаил Мясникович

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук

Первый заместитель генерального директора, ОАО "Российские железные дороги" Сергей Павлов

Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации Владимир Падалко

Президент, Кыргызский союз промышленников и предпринимателей Данил Ибраев

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач (онлайн)

(онлайн) Старший банкир, ВЭБ.РФ Сергей Сторчак

Председатель, Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй

Модератором выступает главный редактор международной медиасети TV BRICS Ксения Комиссарова.

Участники сессии обсудят, в частности, механизмы для выстраивания отношений ЕАЭС и БРИКС в целях содействия формированию нового многополярного уклада.