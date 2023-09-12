Сессия "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира". Видеотрансляция

ТАСС/Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира". В мероприятии принимают участие:

  • Президент, Индийский Бизнес Альянс Сэмми Котвани 
  • Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой
  • Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия Михаил Мясникович
  • Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
  • Первый заместитель генерального директора, ОАО "Российские железные дороги" Сергей Павлов
  • Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации Владимир Падалко
  • Президент, Кыргызский союз промышленников и предпринимателей Данил Ибраев
  • Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач (онлайн)
  • Старший банкир, ВЭБ.РФ Сергей Сторчак
  • Председатель, Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй

Модератором выступает главный редактор международной медиасети TV BRICS Ксения Комиссарова.

Участники сессии обсудят, в частности, механизмы для выстраивания отношений ЕАЭС и БРИКС в целях содействия формированию нового многополярного уклада.

Теги:
Восточный экономический форум
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