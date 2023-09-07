Tencent представила чат-бота Hunyuan с 100 млрд параметров

Он может работать на китайском и английском языках, сообщила газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 7 сентября. /ТАСС/. Китайская интернет-компания Tencent представила собственную языковую модель на основе технологий искусственного интеллекта Hunyuan. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Hunyuan обладает более 100 млрд параметров и прошла обучение на 2 трлн токенов (специальных отрывков текста). Чат-бот может работать на китайском и английском языках и, как утверждает разработчик, превосходит выпущенную в 2020 году американской компанией OpenAI языковую модель GPT-3 в написании длинных текстов и решении некоторых математических задач. Как указал вице-президент Tencent Цзян Цзе, языковая модель Hunyuan смогла написать научную работу о сельском хозяйстве из более 4 тыс. иероглифов, в то время как GPT-4 от компании OpenAI не справился с этой задачей.

Hunyuan отныне доступен для корпоративного использования при помощи облачного сервиса Tencent Cloud. Языковая модель способна создавать изображения и тексты, а также распознавать их. Как отмечает разработчик, Hunyuan может найти применение в финансовой сфере, социальных медиа, электронной торговле и компьютерных играх.

В настоящее время Hunyuan используется в собственных продуктах Tencent, в том числе в социальной сети WeChat и службе поддержки клиентов. Кроме того, языковая модель оказывает помощь разработчикам в написании программного кода и выступает в роли электронного помощника, который может сформировать краткий пересказ видеоконференции. В то же время компания не сообщила, когда Hunyuan станет доступен для широкой публики.

В марте китайская технологическая компания Baidu представила чат-бот с искусственным интеллектом Ernie Bot. В ходе презентации глава компании Роберт Ли показал, как Ernie Bot выполняет математические вычисления, генерирует видео и изображения, а также распознает китайский язык.

В июне Baidu сообщила о том, что версия Ernie 3.5 в бета-тестировании превзошла ChatGPT 3.5 по комплексным оценкам. Кроме того, компания указала, что Ernie 3.5 опережает ChatGPT 4 по навыкам распознавания китайского языка. 31 августа Ernie Bot стал доступен всем пользователям.